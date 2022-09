Verso l’Empoli, Pioli pensa a delle novità: scelto il sostituto di Theo Hernandez

Il Milan domani sera affronterà l’Empoli al Castellani, in una trasferta delicata dopo la sosta per le Nazionali. Gli uomini di Stefano Pioli dovranno fare a meno di un paio di pedine importanti, tra tutti Theo Hernandez e Mike Maignan, entrambi infortunati in Nazionale.

Per questo motivo il tecnico rossonero starebbe studiando le alternative per il suo Milan. Infatti se in porta non ci dovrebbero essere dubbi con la titolarità di Tatarusanu, che ha sempre fatto bene quando chiamato in causa, a sinistra il tecnico ex Fiorentina starebbe pensando di dare una chance a Ballo-Touré.

Ballo-Toure, Empoli-Milan

Infatti secondo La Gazzetta dello Sport, il terzino classe 1997, dopo appena 15 minuti in stagione, potrebbe partire per la prima volta da titolare nella sfida di domani sera contro l’Empoli di Paolo Zanetti.

Mentre un’altra novità potrebbe riguardare il centrocampo rossonero. Se Tonali non è in discussione per un posto da titolare, meno lo è per Bennacer. Infatti secondo la rosea, Pioli starebbe pensando di lanciare dal primo minuto Tommaso Pobega. In questo modo si darebbe anche un turno di riposo a Bennacer che fin qui ha sempre giocato ed è reduce dagli impegni con la Nazionale.

Dunque per la sfida di domani si potrebbero vedere delle novità in casa Milan