Entusiasmo da derby, Gerry Cardinale in visita a Milanello (FOTO)

Un’onda di entusiasmo è quella che, da ieri pomeriggio, travolge il mondo rossonero, reduce dalla vittoria nello scoppiettante match contro l’Inter.

I ragazzi di Pioli, come successo per l’ultima volta quando sulla panchina c’era ancora Massimiliano Allegri, hanno raggiunto il secondo trionfo consecutivo nel derby dopo quello della scorsa stagione, dimostrando di voler allungare la striscia di risultati utili.

Proprio nella super sfida di ieri contro i cugini, c’è stato anche l’esordio di Gerry Cardinale, il patron rossonero che, affiancato da Paul e Gordon Singer, ha vissuto in prima persona le emozioni della gara.

CARDINALE A MILANELLO

Fondatore di RedBird e neo proprietario del club, questa mattina, per la prima volta, ha poi fatto visita alla squadra presso il centro sportivo di Milanello, per avere un confronto diretto con i giocatori, il tecnico e l’uomo del mercato Paolo Maldini.

Come testimoniato dalla fotogallery fornita da Getty Images, dopo il periodo positivo vissuto dal Milan, traspare serenità negli occhi di tutti, ma non c’è dubbio che l’intenzione sia quella di fare ancora meglio, per fissare e raggiungere nuovi obiettivi insieme.

CAIRATE, ITALY – SEPTEMBER 04: Founder & Managing Partner at RedBird Capital Partners Gerry Cardinale and head coach AC Milan Stefano Pioli pose for a photo after the AC Milan training session at Milanello on September 04, 2022 in Cairate, Italy. (Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

CAIRATE, ITALY – SEPTEMBER 04: Founder & Managing Partner at RedBird Capital Partners Gerry Cardinale and Technical Area Director AC Milan Paolo Maldini look on during the AC Milan training session at Milanello on September 04, 2022 in Cairate, Italy. (Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

CAIRATE, ITALY – SEPTEMBER 04: Founder & Managing Partner at RedBird Capital Partners Gerry Cardinale speak with Technical Area Director AC Milan Paolo Maldini during the AC Milan training session at Milanello on September 04, 2022 in Cairate, Italy. (Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Gabriella Ricci