Esaltato dopo l’acquisto del club, il presidente Cardinale emoziona i tifosi del Milan!

A pochi giorni dalla ripresa del campionato, che vedrà il Milan di scena ad Empoli sabato alle 20:45, Gerry Cardinale, intervenuto nel corso della Leaders Week organizzata a Londra, ha avuto modo di parlare dei rossoneri.

Queste le parole del nuovo proprietario del club: “Redbird è andato a scuola per cinque anni sul calcio europeo e ha incontrato oltre duecento club in tutta Europa durante quel periodo prima di acquistare il Milan, che è un acquisto lungimirante e una delle cose più emozionanti che abbiamo fatto“.

Milan Dinamo Champions

LA SERIE A – “Penso che il Milan sia un gigante addormentato, il nostro interesse per il club e il suo brand riguardava anche la Serie A e quelle che pensiamo siano possibilità di crescita per questo campionato. Non ci dovrebbe essere un differenziale di tre a uno tra i ricavi dei media in Premier, LaLiga e Serie A”.

IL FUTURO – “Vedo una traiettoria di crescita di valore sia per il Milan che per la Serie A. Le nostre attività di riportare il Milan in alto dovrebbe avere un effetto derivativo nell’aiutare a rialzare tutto il sistema Serie A”.

Gabriella Ricci