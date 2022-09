Assurda denuncia sui social: “Pessimo Fabbri, rigore negato alla Sampdoria!”

Una vittoria importante quella colta dal Milan in trasferta contro la Sampdoria a Marassi. I rossoneri, grazie alle reti di Messias e Giroud, sono riusciti a strappare tre punti fondamentali che continuano a tenere il Diavolo in vetta alla classifica di Serie A.

Non sono comunque mancate le polemiche a causa dell’arbitraggio di Fabbri, che pare aver scontentato entrambe le formazioni in campo. Il Milan si lamenta per le due ammonizioni comminate e Leao, che lo costringeranno a saltare il big match di domenica prossima contro i Napoli. Anche la Sampdoria ha avuto da ridire, soprattutto per bocca dell’allenatore dei blucerchiati – Marco Giampaolo – che ha definito l’arbitraggio “a senso unico“, in particolar modo dopo l’espulsione di Leao.

Ad alimentare le fiamme della polemica ci pensa anche il giornalista Enrico Varriale, che su Twitter riporta un’altra lamentela da parte della Sampdoria, per un eventuale rigore negato. Ecco quanto scritto: “Vince soffrendo il Milan che, in inferiorità numerica per la giusta espulsione di Leao (salterà il big match con il Napoli), si fa raggiungere e poi trova il gol vittoria su rigore di Giroud, visto dal VAR. Pessimo l’arbitraggio di Fabbri che nega un penalty dubbio alla Sampdoria“.