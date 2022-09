Fu lanciato da Galliani e Berlusconi: l’ex allenatore del Milan vicino al Foggia!

Cresciuto nel Milan, dove ha giocato per 6 stagioni, Cristian Brocchi ha collezionato 161 presenze e 6 gol in rossonero, costruendo un importante palmarès.

Tornato a Milano anche da allenatore, seppur per poco tempo, Brocchi è intervenuto oggi ai microfoni di Dazn durante l’anteprima del film “Stavamo bene insieme“, rilasciando, tra le altre, queste dichiarazioni sulla crescita dei rossoneri: “Maldini e Massara stanno facendo un grandissimo lavoro, vanno avanti con la stessa mentalità a ricreare quelle similitudini con quell’epoca in cui noi riuscivamo a vincere. Bello anche da tifoso vedere come gioca il Milan e che ti dà l’idea di essere un bel gruppo“.

“Sicuramente è la frase che identifica ciò che eravamo noi, che in quegli anni abbiamo vinto tutto quello che c’era da vincere perché alla base, oltre a un aspetto tattico e tecnico, c’era proprio l’amicizia” ha invece detto sul titolo del film sugli anni vincenti della squadra di cui ha fatto parte.

Brocchi Milan Monza

IDEA FOGGIA

Proprio l’ex Milan sembra essere oggi in lizza per la panchina del Foggia, come papabile sostituto di Roberto Boscaglia.

Brocchi però, come riporta La Gazzetta dello Sport, avrebbe chiesto un po’ di tempo per valutare attentamente l’idea .

Gabriella Ricci