Convocazione Mondiale, Giroud risponde a Deschamps: “L’ho sempre fatto”

In Francia continua a tenere banco il caso Giroud. L’attaccante del Milan è stato convocato dal c.t. Deschamps al posto dell’infortunato Benzema per le prossime sfide di Nations League.

Tuttavia, appare oggi molto più difficile una sua convocazione anche per i Mondiali in Qatar di novembre. Lo stesso Deschamps, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha provato ha rispondere alle domande sul futuro in nazionale del numero 9 rossonero:

“Tra il dire e il fare c’è un percorso. Non sto dicendo che sia impossibile, ma farà parte dei miei pensieri nel prossimo futuro. Non deve convincermi. Sa cosa penso“.

Giroud Francia

Non si è fatta attendere la risposta di un Giroud mai polemico. L’attaccante francese, intervenuto ai microfoni di RTL, ha parlato così di una sua possibile convocazione per il Mondiale:

“Didier Deschamps mi ha spiegato molto semplicemente che oggi c’è una gerarchia consolidata nella Nazionale. Anche in panchina ho sempre fatto gli interessi della squadra. Quando Karim ha segnato all’Europeo, sono stato il primo a congratularmi con lui e a saltargli addosso. Gioco per la squadra, lo faccio ovunque“.