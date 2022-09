Milan, Theo Hernandez: le ultime sull’infortunio

Theo Hernandez è il giocatore cardine del Milan e questa stagione lo sta confermando. Il terzino francese, però, potrebbe perdere i prossimi appuntamenti di Nazionale.

Come riportato dal Corriere della Sera, il calciatore è rientrato nella lista dei convocati di Deschamps per l’impegno di Nations League della Francia. Hernandez però non potrà prendere parte alle gare contro Austria e Danimarca per la 5a e 6a gara della fase a gruppi (22 e 25 settembre). La Francia è ultima con due punti mentre comanda la Danimarca a nove.

Hernandez Milan Francia

A fermare la corsa di Hernandez un problema all’adduttore, che però non dovrebbe preoccupare i tifosi rossoneri. Come riporta la fonte, dunque, filtra ottimismo sulla situazione del classe ’97 che recupererà durante tutta la sosta per tornare a scattare al meglio sulla fascia sinistra di San Siro nello scacchiere di Stefano Pioli e il suo Milan.

Ad oggi il bilancio di Theo in campionato è, in 7 presenze, 1 gol (alla prima contro l’Udinese) e 1 assist, ma l’apporto al gioco è comunque molto positivo, come l’84,3 di passaggi riusciti per 90 minuti e il quasi 70% sui contrasti vinti (statistiche di analytics.soccerment.com).

Edoardo Crico