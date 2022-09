Ibrahimovic ha chiesto un favore ai suoi compagni: ha un obiettivo ben preciso

Mentre il Milan continua la preparazione in vista della sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria e si gode l’importantissima vittoria arrivata contro la Sampdoria, il leader Zlatan Ibrahimovic segue con attenzione i suoi compagni e non vede l’ora di tornare in campo.

Getty Images, Zlatan Ibrahimovic

Lo svedese, dopo l’intervento al ginocchio, ha finito i controlli e le terapie e, quindi, ora si concentrerà sul suo programma di recupero a Milanello.

Molto probabilmente, salvo complicazioni, potrebbe tornare in campo a gennaio, così da provare ad essere d’aiuto ai suoi comoagni anche in campo, non solo fuori.

Tra l’altro, stando a quanto riferisce questa mattina il Corriere della Sera, Zlatan avrebbe in mente un obiettivo ben preciso.

L’attaccante vorrebbe giocare le gare secche di Champions League, soprattutto. Proprio per questo, avrebbe fatto una richiesta a tutti i suoi compagni, richiesta che ha tanto il sapore di un favore. Avrebbe chiesto di centrare la qualificazione agli ottavi della Coppa dalle “grandi orecchie”.