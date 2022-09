“Il futuro di San Siro? Due possibilità”

In un intervento alla Statale di Milano, il primo cittadino, Giuseppe Sala, ha parlato del progetto Nuovo Stadio modificato da Milan e Inter. Il sindaco si è soffermato sul dibattito pubblico che prevede la demolizione totale di San Siro.

Sala San Siro Milan

Ecco le sue parole:

SU NUOVA PROPOSTA – “Questa è la proposta delle squadre e vediamo cosa uscirà dal dibattito pubblico. Lasciamo discutere la città, capisco che il progetto ha senso per le squadre. Io a tutti quelli che chiedono che deve rimanere San Siro dico, cosa ne facciamo?”.

SU DEMOLIZIONE – “Anche dai comitati che difendono San Siro non é venuta fuori un’idea per poter gestire due stadi. Dal mio punto di vista credo che sia economicamente gravoso, a meno che qualcuno durante il dibattito pubblico non si faccia avanti per dire lo gestiamo noi e lo affittiamo noi per una serie di anni. La soluzione che prevede la demolizione di San Siro nasce, perché il Comune ha chiesto a Milan e Inter di ridurre le volumetrie e mantenere una parte significativa di verde nell’area. Le squadre hanno risposto che allora devono utilizzare lo spazio oggi occupato dallo stadio. È quello che propongono i club e anche per questo è importante dibatterne”

Alessio Dambra