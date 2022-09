Infortunio Theo Hernandez: a rischio per il big match!

I rossoneri devono fare i conti con l’assenza di Theo Hernandez: il terzino francese salterà sicuramente l’Empoli, ma secondo La Gazzetta dello Sport la sua presenza sarebbe fortemente a rischio anche per il match di andata contro il Chelsea a Stamford Bridge. Così, Stefano Pioli studia le alternative.

Milan sostituto Theo Hernandez

L’infortunio di Florenzi, non ha agevolato le cose, visto che l’anno scorso ha chiuso la stagione dimostrandosi una valida alternativa anche a Theo. Fode Ballo-Touré è il sostituto designato, ma non è mai davvero entrato nelle rotazioni e non convincerebbe fino in fondo. Così, l’altra soluzione porterebbe allo slittamento di Davide Calabria a piede invertito sulla sinistra. A quel punto, a destra potrebbe tornare Pierre Kalulu, ovviamente in via temporanea, o Pioli potrebbe puntare nuovamente su Sergino Dest, nonostante l’esordio da titolare contro il Napoli non sia stato proprio dei migliori. Il terzino statunitense è in grado di giocare su entrambe le fasce e rappresenterebbe un’altra alternativa per Pioli. Al momento la sensazione è che Ballo-Tourè sostituirà Theo, almeno ad Empoli, poi a Londra si vedrà.