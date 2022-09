Sei qui: Home » News » Inzaghi ritorna sul derby: “Contro il Milan non meritavamo di perdere per un motivo”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare l’attesissima sfida tra Inter e Bayern Monaco, Simone Inzaghi è tornato a parlare del derby di sabato pomeriggio vinto dal Milan per 3-2.

Il tecnico nerazzurro ha evidenziato quali sono stati gli errori commessi dalla sua squadra dopo aver subito il pareggio di Leao, sottolineando ancora una volta di aver potuto meritare un eventuale pareggio.

LE DICHIARAZIONI

“Queste sconfitte devono diventare occasioni di crescita. Ci sono stati dei momenti della partita con il Milan in cui loro hanno fatto meglio e altri in cui abbiamo fatto meglio noi, però alla fine loro hanno fatto tre gol e noi due. Abbiamo avuto quel passaggio a vuoto e alla fine avremmo anche meritato il pareggio per le occasioni create, però in questo momento è così e dobbiamo lavorare di più, io in primis. L’errore più grande è che quando abbiamo subito il gol del pareggio la squadra ha smesso di lavorare da squadre per 25 minuti. Lo si è analizzato, quando ci sono delle sconfitte come quelle del derby vanno analizzate. Un errore: contro grandi squadre, bisogna reagire meglio e stare in partita come lo è stata nei primi 25 minuti, per buonissima parte della partita“.