Inzaghi sicuro: “Col Milan non puoi farlo!”, poi la risposta sulla sconfitta

Simone Inzaghi, intervistato dopo la sconfitta contro il Milan, ha parlato così del match ai microfoni di Dazn:

Sulla partita:

“Fino all’inizio la partita è stata equilibrata. Abbiamo fatto un ottimo goal, poi dopo il pareggio abbiamo avuto un blackout che ci è costato 2 goal. Abbiamo preso 3 goal che non puoi concedere in un derby. Avremo meritato comunque il pari”.

Sulle similitudini con la partita contro la Lazio:

“Con la Lazio è stato diverso, stasera per fare 2 goal abbiamo avuto difficoltà e abbiamo affrontato un portiere magnifico. Subiamo goal troppo facilmente”.

Sulla reazione dopo il 3-1:

“Analizzeremo le cose che abbiamo sbagliato. Per vincere un derby ci vuole di più, solo dopo il 3 a 1 ci siamo riaccesi, dovevamo farlo prima. Gestire i momenti è troppo importante, non dobbiamo avere questi blackout come con il Milan e la Lazio. Dovremo essere bravi ad analizzare, goal presi con facilità”.

Sulle prestazioni dei singoli:

“Parlare di singoli mi viene difficile, abbiamo preso l’1 a 1 mentre controllavamo il gioco”.

Sui numeri della difesa:

“Questa è la stessa squadra che l’anno scorso non ha preso goal per 8 partite, i numeri vanno letti. Facciamo tanta fatica a far goal, se non fosse stato per Maignan però avremo segnato di più, dobbiamo tornare a subire meno”.

Sugli aspetti positivi del match:

“Gli aspetti positivi sono pochi, mi brucia aver perso un derby, ci tenevamo tantissimo e potevamo fare di più, c’è tanto dispiacere e delusione per aver è perso”