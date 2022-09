Lewandowski elogia l’obiettivo del Milan: “Ha un potenziale enorme”

Jakub Kiwior, centrale classe 2000 che lo Spezia ha preso la scorsa estate dal MSK Zilina per una cifra intorno ai 2.2 milioni di euro. Arrivato nel campionato tricolore in punta di piedi, si è conquistato il cuore dei tifosi spezzini, l’interesse delle big e i complimenti di uno dei più grandi calciatori polacchi della storia: Robert Lewandowski.

Il neo attaccante del Barcellona ha parlato del suo connazionale: “L’ho notato nel riscaldamento prima della partita e mi sono chiesto chi fosse. Poi l’ho visto in partita ed ho realizzato che è un giocatore straordinario. Ha un potenziale enorme”.

Jakub Kiwior, Spezia

Cercato questa estate anche dal Milan, che poi ha preferito virare su Malick Thiaw. I rossoneri hanno provato ad inserirlo nella trattativa che ha portato in Liguria Mattia Caldara.

Anche il West Ham ha fatto un tentativo in extremis, con il centrale polacco che, però, è rimasto in Italia e si sta mettendo in luce con ottime prestazioni nel massimo campionato italiano.

Vittorio Assenza