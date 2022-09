Sei qui: Home » News » Kjaer: “Milan squadra europea, ma in Italia il calcio sta cambiando”

Da poco è finito il match che ha visto di scena il Milan allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Tra i protagonisti della serata c’è stato senza dubbio Simon Kjaer che ha tenuto botta e ha giocato un grande match.

Sky Sport ha quindi intervistato il difensore danese.

Kjaer Milan Sampdoria

Il centrale ha parlato delle sue condizioni:

“Sono felice per la vittoria della squadra, sono molto stanco ma felice.”

Poi gli è stato chiesto a proposito della difesa a 3 e il danese si è espresso così:

“Si sicuramente sono alternative, abbiamo tanti giocatori che ci potrebbero aiutare. Sarà difficile allenarla perché il programma è molto intenso e dobbiamo pensare a vincere.”

Questa invece è l’opinione del classe 1989 sul gruppo squadra:

“C’è una grande fame, c’è molta voglia di migliorare. Abbiamo tantissimi giocatori per ruolo, questo è molto buono per stimolare tutti. Il gruppo è fantastico, stiamo benissimo insieme. Siamo una grande famiglia, che però vuole vincere.“

Poi Simon ha elogiato il calcio europeo del Milan

“Il nostro è un modo di giocare europeo. Siamo i migliori in Italia a farlo. Ci manca qualcosina però, abbiamo le qualità per fare molti gol ma a volte ne facciamo di meno. Sappiamo anche difendere, visto che siamo comunque in Italia.“

E infine si è concluso commentando il recupero dal brutto infortunio subìto:

“Per me è stato importante vivere un giorno alla volta. Alzarmi, fare il mio lavoro al massimo e poi subito reset al giorno successivo. “

Andrea Mariotti