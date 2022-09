Tegola Milan, espulsione contro la Sampdoria: non ci sarà nel big match con il Napoli!

Brutte notizie per il Milan. I rossoneri, impegnati nell’anticipo serale della sesta giornata di Serie A a Marassi contro la Sampdoria, si ritrovano in dieci uomini. La squadra di Pioli ha infatti subito l’espulsione di Rafael Leao.

L’esterno portoghese, già ammonito, è andato a contendere in maniera imprudente un pallone aereo con Ferrari. Il difensore della Samp ha allontanato con la testa, mentre Leao aveva provato l’eurogol in rovesciata, colpendo però – in maniera del tutto involontaria – il centrale blucerchiato. Per l’arbitro Fabbri si è trattato da fallo da secondo giallo e quindi espulsione.

Contrasto Leao-Ferrari

Una tegola non da poco per i rossoneri, non solo per il prosieguo dell’incontro con la Sampdoria, ma soprattutto in virtù del prossimo match di campionato. Domenica prossima, infatti, a San Siro il Milan ospiterà il Napoli, per quello che – visti i risultati di questo inizio di stagione – si preannuncia un vero e proprio scontro diretto per il vertice della classifica di Serie A. Un vero peccato per i rossoneri che dovranno così fare a meno del loro giocatore più importante.