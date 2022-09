Maldini esce allo scoperto: “Rinnovo Leao? Ha una situazione difficile!”

Rafael Leao è sempre più una pedina fondamentale nello scacchiere del Milan. Paolo Maldini ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport riguardo il futuro dell’ala portoghese.

Queste le parole del Ds rossonero: “Leao ha una situazione difficile che deriva dal passaggio al Lilla, capisce, però, che il percorso nei prossimi anni deve essere al Milan, lo capisce e ce lo dice. Poi ci sarà una trattativa ma noi sappiamo che i giocatori forti vanno pagati per il loro valore. Se la squadra crescerà ancora, Leao avrà tutto per competere al massimo. Poi certo, non esiste un incedibile per tutte le squadre del mondo“.

Successivamente, Maldini parla della situazione legale riguardante Leao e lo Sporting Lisbona: “Se possiamo dire che ci sono buone possibilità di trovare un accordo con lui e lo Sporting? Sì, con lui sì. Con lo Sporting Lisbona noi non c’entriamo nulla”.

Leao Milan Maldini

Fiducia totale quella della dirigenza nei confronti di Leao, che al Milan sta raggiungendo il suo pieno potenziale. Lo scorso anno è stata la sua miglior stagione realizzativa: in 34 presenze è andato a segno 11 volte mettendo a referto anche 10 assistenze per i compagni.

Il bilancio attuale, in 6 presenze, è di 3 gol e 3 assist. Che il classe ’99 possa ripetere i numeri importanti della scorsa stagione?

Edoardo Crico