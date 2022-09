L’ex Nesta incensa Pioli: “Ha fatto un’impresa da grandissimo”, poi la previsione sullo scudetto

Ha tenuto tutti gli appassionati di calcio incollati alla tv fino all’ultima giornata di campionato il lungo testa a testa della scorsa stagione tra Milan e Inter.

Quinti in classifica a quota 14 punti, come la Lazio, i rossoneri quest’anno hanno voglia di ripetersi, per dimostrare di essere ancora i più forti della Serie A nonostante la forza delle dirette concorrenti allo scudetto.

IL COMMENTO

Dopo il brutto ko subito in casa contro il Napoli, che si è imposto per 2-1, gli uomini di Pioli ripartiranno domani dalla trasferta di Empoli, consapevoli di non poter commettere altri passi falsi per evitare di perdere terreno sulle avversarie.

Pioli Milan Scudetto

Proprio sulla vittoria dello scorso anno è tornato a parlare l’ex Alessandro Nesta ai taccuini del Corriere della Sera, che ha speso parole al miele per il Milan facendo anche una previsione sulla stagione in corso: “Il Milan può aprire un’era. L’anno scorso ha vinto a sorpresa, ma con merito, e ora può ripetersi. Giocatori, personalità, esperienza: la seconda stella è alla portata. Immagino un testa a testa col Napoli. Sono le squadre con le idee più chiare: società, allenatore, giocatori. C’è una progettualità precisa“.

L’ex bandiera rossonera ha poi esaltato il tecnico Pioli, definendolo autore di un’impresa: “L’ho sempre reputato un ottimo allenatore, ma che fosse così bravo non lo immaginavo. Ha fatto un’impresa da grandissimo“.

Gabriella Ricci