Buone notizie per Spalletti: recuperato un titolare per Milan-Napoli

Manca sempre meno al big match della settima giornata di Serie A tra Milan e Napoli. Domenica alle 20.45 a San Siro andrà in scena la sfida tra due delle tre squadre appaiate in cima alla classifica. Entrambe le formazioni sono reduci dagli impegni di Champions League.

Lozano Milan Napoli

I rossoneri hanno battuto la Dinamo Zagabria, tornando al successo casalingo nella massima competizione europea dopo nove anni dall’ultima volta. Gli azzurri invece hanno regalato un’altra grande prestazione dopo il 4-1 rifilato al Liverpool, e sono tornati da Glasgow con in tasca tre punti e tante certezze.

In attesa di capire chi tra le due squadre la spunterà, entrambi gli allenatori stanno studiando la formazione titolare. Stefano Pioli non potrà contare sul leader tecnico della squadra, Rafael Leao, espulso contro la Sampdoria. Dal canto suo Luciano Spalletti (che sarà squalificato) avrà come assenti Victor Osimhen e Diego Demme. Come comunicato dalla stessa società partenopea nel report dell’allenamento odierno invece, è tornato a lavorare in gruppo Hirving Lozano. Il messicano vede salire così le proprie possibilità di scendere in campo dopo l’attacco febbrile che lo ha costretto a saltare la sfida in casa dei Rangers.