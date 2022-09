Varane e Deschamps non hanno dubbi su Maignan: “Ha un pregio importante, si è visto al Milan”

Dopo essersi consacrato come miglior portiere in Serie A nella scorsa stagione, per Maignan è arrivato il momento di conquistarsi anche la porta della nazionale francese, territorio – ormai da anni – di Hugo Lloris.

L’estremo difensore del Tottenham, però, ha lasciato in anticipo il ritiro di Clairefontaine. Senza di lui, sarà proprio Maignan a scendere in campo da titolare per i prossimi impegni dei Bleus in Nations League.

Raphael Varane, esperto difensore del Manchester United e della nazionale francese, intervenuto oggi in conferenza stampa ha parlato così proprio del portiere rossonero:

Maignan Francia

“Maignan è un portiere che porta serenità, oltre ad avere quelle capacità in porta. È una persona calma, sicura dei suoi punti di forza ed è vero che come difensore sentire questa presenza dietro è importante. Non è solo il potenziale che ha ma anche la presenza che ha in porta“

Di Magic Mike ha parlato, sempre in conferenza stampa, anche il c.t. Deschamps:

“Mike già nella scorsa stagione ha mostrato fiducia e un livello di prestazioni molto alte al Milan, così come anche Lloris. Non mi posso lamentare dell’assenza di Hugo, sarà un’opportunità per Mike di accumulare esperienza a livello internazionale. Ne ha già un po’, è stato spesso con noi anche se non sempre è sceso in campo. È una buona cosa, per me è un privilegio avere portieri così bravi“.