Chi è tecnicamente il miglior portiere della Serie A, Galli sicuro: non è Maignan!

Al termine di Milan-Napoli, match terminato con la vittoria degli ospiti, Giovanni Galli, ex portiere di entrambe le squadre, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, in occasione del Marte Sport Live (ogni giorno in onda dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21). Di seguito le dichiarazioni dello storico portiere italiano:

«Mi è piaciuta molto la partita col Milan. Match bello, giocato a viso aperto. Sono quelle partite che ti riconciliano col calcio. Complimenti alle società che hanno avuto il coraggio di ripartire dai giovani. Bisogna dare spazio ai ragazzi che hanno fame di affermarsi. Meret è, tecnicamente, il portiere più forte che c’è in Italia. Gli mancava solo la continuità e la fiducia. Ottimo la scelta di affiancargli Sirigu: ora è nelle condizioni di potersi esprimere al meglio». Giovanni Galli

Alex Meret, Napoli

Secondo l’ex portiere, tra le altre, anche di Fiorentina, Torino e Parma, l’estremo difensore migliore in Italia a livello tecnico non è Mike Maignan, bensì Alex Meret.

Il portiere dei partenopei sta finalmente trovando fiducia e continuità dopo il periodo buio, sfoggiando anche diverse grandi parate contro il Milan.

Vittorio Assenza