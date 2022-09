Milan-Napoli, Meret lancia la sfida ai rossoneri: “In testa abbiamo solo un obiettivo”

In vista della prossima sfida di campionato che vedrà sfidarsi nel match di San Siro, Milan e Napoli, ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Alex Meret. Il portiere dei partenopei, titolare inamovibile in questo inizio di stagione, ha commentato così la difficile trasferta di Milano contro i Campioni d’Italia in carica:

“Sarà una grande sfida, importante per il campionato ma non decisiva perché siamo all’inizio. Ci dirà comunque tanto. Noi puntiamo sempre alla vittoria, riuscirci a Milano sarebbe importante perché poi c’è la sosta che ci permetterà di riposarci un po’. Speriamo di fare una grande partita“.

Meret Milan intervista

Le due squadre arrivano alla 7ª giornata di Serie A con 14 punti, da imbattute, al pari con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, bloccata sull’1-1 nell’ultimo incontro casalingo.

Il Milan dovrà fare a meno di Rafael Leao, espulso nel precedente turno, contro la Sampdoria, per doppia ammonizione. Il Napoli, orfano dell’infortunato Osimhen, affiderà le chiavi dell’attacco a uno tra Simeone e Raspadori.

Anche Luciano Spalletti non sarà in panchina a guidare i suoi. Infatti, dopo essere stato ammonito in precedenza dall’arbitro Santoro per proteste, il tecnico di Certaldo, in seguito al gol vittoria di Raspadori, si è avvicinato alla panchina avversaria urlando verso qualche componente.

Elio Granito