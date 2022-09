Calciomercato Milan, attaccante cercasi: spunta un nome dalla Serie A!

Il calciomercato è terminato, sulla carta, da quasi un mese ma la realtà dei fatti è che non finisce mai davvero per i dirigenti e per gli scout, e ovviamente la dirigenza del Milan non fa eccezione.

Uno dei punti dove il Milan ha maggior bisogno di intervenire è senza dubbio l’attacco, trainato in questo inizio stagione da un Olivier Giroud semplicemente fantastico ma che non ha poi avuto modo di riposare causa infortuni di Rebic Origi e Ibrahimovic.

Proprio per questo Maldini e Massara stanno cercando il profilo giusto da affiancare ai 4 nomi precedenti, il preferito, stando a quanto riportato da Nicolò Ceccarini di TMW, è Hojlund.

Milan Atalanta Hojlund

I nomi sul taccuino della dirigenza milanista però non si fermano qui, si puntano infatti anche Kudus dell’Ajax, Sesko del Salisburgo ma l’operazione è praticamente impossibile visto che il Lipsia ha già chiuso per il talentino degli austriaci e soprattutto si guarda in casa Chelsea per Armando Broja.

Broja è forse la prima alternativa vera e propria al talento dell’Atalanta, e chissà che il doppio confronto tra il Milan e i londinesi non possa essere utile anche per parlare di questioni extra campo.

Andrea Mariotti