Milan, buone notizie per Pioli: recuperano due titolari!

La pausa nazionali, ancora una volta, non ha portato fortuna al Milan, che ha perso per infortunio due pedine fondamentali nello scacchiere di Pioli come Theo Hernandez e Maignan.

I due francesi salteranno sicuramente la partita di sabato sera contro l’Empoli. Per Maignan gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro, che lo costringerà a rimanere lontano dal campo per circa un mese. Theo proverà invece a rientrare per il big match dell’8 ottobre contro la Juventus.

Pioli però può anche sorridere per due recuperi importanti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sia Calabria che Tonali – anche loro alle prese con alcuni problemi muscolari nei giorni scorsi- sono tornati a disposizione del tecnico, e potrebbero essere schierati anche dal primo minuto contro l’Empoli.

Difficilmente, invece, si vedranno in campo Origi e Rebic già sabato sera. I due attaccanti stanno recuperando dai rispettivi infortuni: l’obiettivo è quello di riaverli per l’importante sfida di Champions di mercoledì contro il Chelsea o, in alternativa, contro la Juventus.