Milan, buone notizie per Pioli: un calciatore verso il recupero in vista del Chelsea!

Origi torna in campo a inizio ottobre: è la speranza del Milan e la deadline fissata dall’attaccante Belga dopo il periodo di lavoro sulla fisioterapia in Belgio. A dare la novità sulle condizioni dell’ex Liverpool, fermo nelle ultime settimane per un problema muscolare che ha lasciato Pioli con il solo Giroud a disposizione come terminale offensivo è la Gazzetta dello Sport.

Origi Milan rientro

Dal Belgio a Milanello, Pioli lo aspetta: Chelsea nel mirino. L’attaccante, che ha lavorato in Belgio con il fisioterapista della nazionale negli ultimi giorni, è in via di guarigione e la prossima settimana è atteso a Milanello. Il suo ritorno in campo non avverrà contro l’Empoli, ma proverà a tornare a disposizione di Pioli per il successivo match contro il Chelsea. Una squadra che Origi conosce bene per averla affrontata tante volte in Premier League con la maglia del Liverpool ma contro cui non ha ancora mai segnato in carriera. Pioli e i tifosi del Milan ci sperano di sicuro ci sperano per regalare ai rossoneri un’altra magica notte europea.