Milan, da Maignan a Theo: quanto vale la difesa rossonera?

La Gazzetta dello Sport spiega che nelle ultime due stagioni il valore della difesa del Milan è cresciuta parecchio e ora è superiore ai 200 milioni di euro. Un grande lavoro quello svolto da Maldini, Massara e Stefano Pioli che hanno saputo valorizzare negli anni molti giovani acquistati da semi-sconosciuti e portati ad essere vere e proprie stelle del nostro campionato.

Difesa Milan valori

Mike Maignan, miglior portiere della passata stagione e vero e proprio uomo simbolo del diciannovesimo scudetto rossonero fu acquistato per 14,4 milioni ed ora il suo valore supera i 45. Pierre Kalulu acquistato nel 2020 da Lione per 1 milione di euro circa, ad oggi ne vale 30. Calabria dopo stagioni di alti e bassi ha trovato fiducia e continuità, ed ora il suo valore si aggira sui 30 milioni. Veri e propri gioielli del club rossonero sono i cartellini di Tomori e Theo Hernandez. L’Inglese ex Chelsea, acquistato per 28,8 milioni nel 2021, ad oggi ne vale il doppio, mentre il terzino francese ex Real ha visto alzare il proprio valore di circa 40 milioni (da 21,8 a 60).