Milan, dialoghi aperti per il rinnovo di un attaccante: le ultime

Momento di riposo in casa Milan dopo questo inizio di stagione scoppiettante tra Campionato e Champions League.

Riposeranno di meno i diversi nazionali, ma mister Pioli avrà modo i lavorare con il resto del gruppo.

Nel frattempo, la dirigenza rossonera pensa già al futuro, al calciomercato o alla situazione contrattuale dei propri tesserati.

A tal proposito va fatta una menzione ad uno dei giocatori più importanti, ossia Olivier Giroud.

Olivier Giroud

Il bomber francese è sempre più trascinatore dei rossoneri e dopo l’ottima stagione passata, dove ha contribuito notevolmente alla vittoria dello scudetto con i suoi gol, è ripartito alla grande anche quest’anno, altro che età avanzata e “maledizione” della maglia numero 9 rossonera.

Proprio per questo, quindi, in casa Milan si pensa al futuro e alla sua situazione. Giroud, arrivato l’estate 2021 dal Chelsea, andrà in scadenza di contratto nel 2023, ma il Milan vorrebbe prolungargli il contratto di un altro anno.

Stando a quanto riporta l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, infatti, l’intenzione dei rossoneri è proprio questa, arrivare fino al 2024.

Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente novità a riguardo.