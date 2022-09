Verso Milan-Dinamo Zagabria, caos tra i tifosi ospiti: l’accaduto

Mancano poche ore alla sfida di Champions League tra Milan e Dinamo Zagabria. I rossoneri, dopo il pari all’esordio sul campo del Salisburgo, hanno assoluto bisogno dei tre punti per poter puntare ad un cammino senza troppi intoppi verso la fase a eliminazione diretta.

Milan Dinamo Zagabria

Stefano Pioli è pronto a cambiare qualcosa nell’undici di partenza del Diavolo, con Brahim Diaz favorito su De Ketelaere e Saelemaekers (a segno in Austria) in vantaggio su Messias. Con lo spagnolo e il belga dal primo minuto i campioni d’Italia andranno a caccia di un successo casalingo che in Champions manca da addirittura nove anni (ultima vittoria a San Siro contro il Celtic nel 2013).

Dal canto suo invece la Dinamo Zagabria cerca il secondo successo consecutivo, dopo la vittoria a sorpresa sul Chelsea nella gara d’esordio. I croati saranno spinti da 4mila tifosi in arrivo a Milano. Proprio alcuni di questi, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono stati fermati ai controlli perché in possesso di coltelli, fumogeni e di un bastone telescopico. Gli oggetti sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine, dispiegate in gran numero oggi per prevenire incidenti.