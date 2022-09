Milan, dopo Krunic e Tonali pronto il rinnovo di un altro rossonero!

Il Milan guarda molto al futuro e non solo al presente. Sono da pochi giorni stati resi ufficiali i rinnovi di Rade Krunic e Sandro Tonali, con il bosniaco che si legato ai colori rossoneri fino al 2025 e il centrocampista italiano classe 2000 fino al 2027.

Adesso il club si prepara ad arrivare al traguardo per un altro rinnovo: si tratta di Pierre Kalulu, arrivato nell’estate del 2020 come colpo per la panchina dalla seconda squadra del Lione, il terzino francese è diventato un uomo chiave della squadra allenata da mister Pioli. Inizialmente partito da terzino destro, l’allenatore toscano è riuscito ad adattarlo nel ruolo di difensore centrale, dove ha mostrato le sue maggiori qualità e facendo mettere in panchina l’ex capitano rossonero Romagnoli.

Kalulu

Nell’ultima sessione di mercato estiva, il club di via Aldo Rossi ha deciso di non alzare ulteriormente l’offerta fatta al Lille per Sven Botman poiché pensava di avere in casa un ragazzo come Pierre già pronto. Alla fine la scelta è ricaduta proprio su di lui, divenuto ormai titolare inamovibile del Diavolo.

Oltre a Kalulu il rinnovo più importante resta quello di Rafael Leao che insieme al suo agente Jorge Mendes chiede la cifra di 7 milioni di euro, fuori i parametri fissati dal club, ma in questo caso, anche grazie all’ingresso della nuova proprietà, si potrebbe fare un’eccezione.