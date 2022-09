Milan ed Emirates presentano il Tour della Coppa Campioni d’Italia: il comunicato

Dopo aver vinto il diciannovesimo scudetto, il Milan assieme a Fly Emirates ha deciso di intraprendere un tour del trofeo della Serie A Tim. Di seguito la nota del club.

Milan Scudetto trofeo tour

“Per celebrare il titolo di Campione d’Italia vinto da AC Milan al termine della stagione 2021/22, il 19° in assoluto della sua storia, il Club è lieto di annunciare un tour globale, in collaborazione con Emirates, partner storico dei rossoneri, che porterà il trofeo simbolo del trionfo della scorsa stagione in giro per il mondo. L’AC Milan Trophy Tour in partnership con Emirates è stato pensato mettendo al centro l’esperienza del tifoso. Il Club organizzerà infatti una serie di eventi, dando l’opportunità alla comunità globale di milanisti di incontrarsi e di celebrare la loro passione per i colori rossoneri. Questa serie di eventi è parte della campagna “From Milan to Many”, che nel corso degli ultimi mesi ha portato il rosso e il nero del Club in giro per il mondo, come ad esempio ad Expo 2020 Dubai e a New York. Il tour vuole annullare le distanze tra AC Milan e i suoi tifosi, dando loro la possibilità di interagire direttamente con il Club. Esso permetterà inoltre di portare il brand e i valori rossoneri in tutti gli angoli del pianeta, rafforzando il legame che unisce AC Milan e i suoi oltre 500 milioni di tifosi a livello globale”.

Sarà un tour internazionale che farà sì di accrescere ancora il brand Milan nel mondo. Le prime due date sono state già confermate il 4 Ottobre a Londra in vista della sfida con il Chelsea al BOXPARK di Wembley e l’8 Ottobre a New York all’esclusivo 40/40 Club di Manhattan, al numero 6 di West 25th St, di proprietà di JAY-Z. all’evento newyorkese sarà possibile vedere gratuitamente il big match tra Juventus e Milan in programma proprio per quella data.