Milan, Inter e Juventus giornata storica: non accadeva dal 2015

Questa è sicuramente una settimana da incubo per Milan, Inter e Juventus. I rossoneri, sono appena caduti, tra le mura amiche, contro il Napoli. I ragazzi di Pioli hanno giocato un’ottima gara, senza però riuscire a portare a casa il risultato.

Non si può dire, lo stesso di Inter e Juventus. I nerazzurri questo pomeriggio hanno fatto l’ennesimo passo falso di questo campionato contro l’Udinese. I ragazzi di Sottil hanno giocato un ottimo calcio, mettendo costantemente in difficoltà l’Inter.

Milan Inter Juventus

La Juventus, invece, è caduta in trasferta contro il Monza. Decisivo il gol di Gytkjaer, che ha insaccato il cross di Ciurria. Per gli uomini di Allegri si tratta di crisi totale e i bianconeri sono chiamati a reagire una volta per tutte.

Stefano Borghi, nel post partita di questo Sunday Night Square su DAZN, ha svelato un dato importante: è dal 2015 che Milan, Juventus e Inter non perdono in contemporanea nella stessa giornata di Serie A. Un dato non eccezionale per le big italiane.

Vittorio Assenza