Sei qui: Home » News » Milan-Inter, Calabria non ci sta: “Questa cosa non deve più accadere”

Finisce un primo tempo spettacolare tra Milan ed Inter. Alla rete di Brozovic al minuto 21 ha subito risposto Rafael Leao che, al 28′ della prima frazione di gioco, scaraventa in rete, con un sinistro forte e preciso, la palla del pareggio. Gara a senso unico fino a questo momento con i rossoneri padroni del gioco e più volte vicini al gol del vantaggio.

Al termine del duplice fischio del direttore di gara, Davide Calabria è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare i primi 45 minuti dei rossoneri. Queste le parole del terzino:

Sulla partita:

“Abbiamo creato tante occasioni che, purtroppo, non siamo riusciti a sfruttare. Però nel secondo tempo dobbiamo continuare così perché li stiamo facendo molto”.

Sul gol di Brozovic:

“L’episodio che è accaduto in occasione del gol dell’Inter non si deve più ripetere. Dobbiamo seguire gli uomini, se uno si perde l’uomo tutto il nostro pressing diventa inutile: si è trovato solo davanti al portiere, non deve più succedere”.