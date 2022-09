Milan, interviene il giornalista: lo ha detto sul rinnovo di Leao

Nel fine settimana del derby ci sono vinti e vincitori e questa volta il Milan ne è uscito vincitore assoluto, i rossoneri infatti hanno sconfitto i cugini nerazzurri con una prestazione molto molto convincente.

Vero mattatore del derby è stato senza dubbio Rafael Leao che ha dato prova del suo enorme talento in più occasioni, e il giovane portoghese ha anche terminato la sua partita con il bottino di 2 gol e 1 assist fornito al compagno Olivier Giroud.

Questo ha ovviamente ha scatenato molti discorsi da parte dei giornalisti e di opinionisti, e anche Matteo Mariani, intervenuto a Sky, ha parlato di Leao.

Leao Mariani Milan

Nel corso del suo intervento il noto giornalista ha elogiato il portoghese, e ha anche speso delle parole a proposito del suo rinnovo di contratto:

“L’uomo in più del Milan è l’ambiente che si è creato e che supera giocatori, allenatore e dirigenti. Pioli si è integrato in maniera perfetta con Maldini e Massara. I giocatori sono cresciuti tutti. Leao? Tre anni fa in molti si chiedevano se fosse da Milan e se fosse corretto puntare su di lui. Il portoghese è cresciuto tantissimo, ha trovato il suo ruolo ideale, si trova bene anche con i compagni. Ora bisogna rinnovargli quanto prima il contratto, non sarà semplice, ma è un grande giocatore. Al momento è uno dei pochi giocatori di livello assoluto del campionato italiano.”

Rafa sembra essere al top della forma, e la volontà delle parti sembra essere quella di continuare insieme per contribuire ai futuri successi della squadra.

Andrea Mariotti