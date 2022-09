Il Milan senza Leao non è “una squadra normale”

Nella settimana che ha preceduto il match di San Siro tra Milan e Napoli tutte le discussioni ruotavano attorno ad un solo tema: l’assenza per squalifica di Rafael Leao.

“Chi sarà a sostituire Leao?”, “Il Milan cambierà modulo senza il portoghese?”, “Senza Leao il Milan è una squadra normale”. Questo sono solo alcune delle cose che si sentivano nell’ambiente rossonero e non.

MILAN, ITALY – SEPTEMBER 14: Rafael Leao of AC Milan looks on during the UEFA Champions League group E match between AC Milan and Dinamo Zagreb at Giuseppe Meazza Stadium on September 14, 2022 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Beh per chi parlava di un Milan “normale” senza Leao, la risposta è stata data dal campo ieri sera. I rossoneri si sono dimostrati ancora una volta una grandissima squadra, in grado di mettere sotto il Napoli per larghi tratti del match.

L’unico rimpianto è la mancanza di cinismo sotto porta, ma va anche detto che la partita di ieri ha dato l’impressione di essere davvero una serata sfortunata in tal senso.

In ogni caso, se la paura era che senza Leao il Milan non riuscisse ad essere pericoloso, significa che veniva considerato davvero troppo poco il grande lavoro di Stefano Pioli.

GENOA, ITALY – SEPTEMBER 10: Stefano Pioli head coach of Milan looks on prior to kick-off in the Serie A match between UC Sampdoria and AC MIlan at Stadio Luigi Ferraris on September 10, 2022 in Genoa, Italy. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Il mister rossonero ha fatto ancora una volta un lavoro strepitoso nella preparazione del match e si è visto in campo per tutti i novanta minuti e oltre.

Una cosa però è certa, se quello visto ieri sera contro una grande squadra come il Napoli è il Milan senza Leao, allora i rossoneri (con il portoghese) possono davvero sognare in grandissimo, in Italia e in Europa.

NICOLAS IANNONE