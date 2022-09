Milan-Napoli, sul penalty ai campani: “Un rigorino!”

In casa Milan c’è tanto rammarico per la sconfitta di ieri sera, soprattutto per il modo in cui è arrivata.

Gli uomini di Pioli hanno giocato una grande partita contro una grande squadra, ma spesso non basta.

I campani sono stati bravi a restare compatti e uniti contro le avanzate rossonere e sono stati cinici al massimo, mentre il Milan può recriminare per qualche occasione di troppo sbagliata sotto porta e un rigore che, a detta di alcuni, non era clamoroso.

Milan-Napoli, rigore

Infatti, stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, la quale ha analizzato gli episodi da moviola del match, si tratta più di un “rigorino”.

“L’arbitro – non ben posizionato – era convinto che il difensore milanista avesse preso il pallone. Invece è oggettivo il contatto piede destro-piede destro in area rossonera, così a Mariani tocca valutare l’intensità dell’intervento: e l’intensità non è travolgente e quindi assomiglia ben più a un rigorino”, scrive la rosea.

Niente alibi, però, in casa rossonera, testa bassa e continuare a lavorare.