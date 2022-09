Ufficiale la decisione del CDA sul presidente del Milan: i dettagli

Paolo Scaroni è stato oggi confermato presidente del Milan dall’assemblea dei soci tenutasi in data odierna dopo l’acquisto della società da parte di RedBird lo scorso 31 agosto. Confermato anche Ivan Gazidis come amministratore delegato. Queste le parole del numero uno rossonero, riportate da Calcio e Finanza.

Milan Presidente Scaroni

“Oggi si apre una nuova fase nel processo di sviluppo del Club, nel segno della continuità e della qualità. Abbiamo un nuovo CdA che include i rappresentanti di Elliott che sedevano già in Consiglio, garanzia del valore generato in questi anni e di un approccio equilibrato nella transizione, a cui si uniscono nuovi componenti, espressione di RedBird, l’azionista di maggioranza, che aggiungeranno la loro competenza, esperienza e cultura manageriale nel business sportivo e dell’intrattenimento, a livello mondiale”.

“Un sentito ringraziamento da parte di tutti noi va ai Consiglieri uscenti, Alfredo Craca, Massimo Ferrari e Marco Patuano, che hanno sempre dimostrato grande visione manageriale, insieme a un’eccezionale disponibilità e passione per i nostri colori, contribuendo a favorire il positivo andamento del Club in questi anni”.

“Sono grato per la fiducia che i nuovi azionisti hanno espresso nei miei confronti. È per me una grande responsabilità e un privilegio aver l’opportunità di poter continuare a guidare il Consiglio di Amministrazione del Club, in una fase in cui siamo tutti chiamati a dare un rinnovato impulso al progetto per costruire un Milan sostenibile e vincente”.