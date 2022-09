Milan, senti Leao: “Lo faremo dalla prossima partita!”

Il Milan vuole subito dimenticare la pesante sconfitta di ieri sera ai danni del Napoli, arrivata non per demeriti propri, ma per situazioni di gioco che i campani hanno saputo sfruttare maggiormente.

La delusione di Stefano Pioli a fine gara era evidente, così come lo è, immaginiamo, quella di tutti i tifosi rossoneri.

Adesso c’è tempo di rifarsi, di riposarsi e preparare al meglio il ritorno in campo dopo la sosta per la pausa delle nazionali.

Il rammarico di ieri per il Milan era anche la pesante assenza del suo uomo migliore, ossia, Rafael Leao. Infatti, il talento portoghese era fuori per squalifica e la sua presenza forse avrebbe portato a qualcosa in più per i rossoneri.

Comunque, non si piange su latte versato, la pensa così proprio Leao, il quale ha detto la sua dopo il match.

Getty Images, Rafael Leao

L’esterno portoghese, infatti, tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato un post in cui ha rincuorato i tifosi dopo la sconfitta: “Siamo grandi, non importa l’entità della sconfitta, e nella prossima partita torneremo più forti per perseguire i nostri obiettivi”.