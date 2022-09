Sei qui: Home » Copertina » Milan, anche Tonali out per infortunio? Mancini svela le sue condizioni in conferenza

Ieri sera il Milan ha subìto la prima sconfitta stagionale, la partita, ormai agli archivi, oltra che alla sconfitta ha consegnato altre brutte notizie a Stefano Pioli e al suo staff.

Nel pomeriggio sono infatti arrivate le notizie dei rispettivi infortuni di Theo Hernandez e Davide Calabria, infortuni rimediati proprio nell’incontro di ieri a San Siro.

Theo e Davide però potrebbero non essere gli unici calciatori rossoneri acciaccati, a questa lista infatti potrebbe essersi aggiunto anche Sandro Tonali.

Il centrocampista, infatti, ha raggiunto oggi il ritiro della nazionale dove però non si è presentato al 100% e a confermare il tutto è stato proprio il CT della Nazionale Roberto Mancini.

Mancini si è infatti oggi presentato in conferenza stampa dove ha parlato in primis della partita in generale, ed ha poi annunciato che il numero 8 rossonero deve essere valutato:

“Tonali credo non sia un grande problema ma dobbiamo valutarlo. Milan-Napoli è stata bella, ma non credo ci avvicini al campionato inglese perché in Premier sono tutte così, anche l’ultima contro la penultima“.

La conferma delle non ottimali condizioni di Tonali è arrivata pochi minuti fa, visto che, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, il centrocampista del Milan non era presente all’allenamento tenutosi oggi.

Per fortuna però non dovrebbe essere nulla di serio, e anche Sandro dovrebbe rientrare per Empoli.

