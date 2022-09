Torneo tra club di Serie A, può succedere durante i Mondiali: i dettagli

Tra esattamente due mesi avrà inizio il Mondiale, e quest’anno tutte le partite verranno disputate in Qatar.

Purtroppo per il secondo anno consecutivo, la Nazionale italiana non farà parte del torneo mondiale, avendo perso contro la Macedonia, per 0-1, le qualificazioni.

Ai mondiali parteciperanno la maggior parte dei giocatori, ed essendo un evento importante, i campionati saranno costretti a fermarsi. Nonostante la non partecipazione degli azzurri a Qatar 2022, anche la Serie A sarà costretto a farlo e questo potrebbe compromettere la forma fisica di molti giocatori che dovranno comunque restare fermi quasi due mesi.

Milan TorneoUSA SerieA

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli la Lega Serie A è al lavoro per organizzare un mini torneo nel corso del Mondiale, notizia che si era già diffusa in precedenza. La novità è che è confermato che si svolgerà negli USA e per ora hanno confermato la presenza tra le 6 e le 8 squadre di Serie A, tra cui c’è sicuramente il Napoli di Spalletti.

L’idea della Lega è quella di approfittare di questo momento di pausa per portare il torneo negli USA e provare a vendere meglio in futuro i diritti TV della Serie A all’estero.

Tatiana Digirolamo