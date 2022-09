Sei qui: Home » News » Nazionale, non convocato un rossonero per la sfida di Nations League!

Gareth Southgate ha diramato la lista dei convocati per l’Inghilterra nel match contro la Germania di questa sera.

Nell’elenco dei convocati, però, non spunta il nome di Fikayo Tomori, in panchina nell’ultima gara dell’Inghilterra, contro l’Italia. In tutto il torneo internazionale, però, il difensore classe ’97 ha totalizzato 1 sola presenza.

Tomori Milan Inghilterra

Tomori è stato convocato per la prima volta in Nazionale maggiore il 17 novembre del 2019. Il match in trasferta contro il Kosovo (finita 4-0 per gli ospiti) valido per la qualificazioni agli Europei, poi vinti dall’Italia. Di lì solamente altre due presenze, di cui una contro l’Italia appunto, e dunque calciatore poco usato dal tecnico inglese.

Nel Milan, invece, Tomori è un titolarissimo e fedele scudiero, insieme a Pierre Kalulu solitamente, della difesa organizzata da mister Pioli. Sono 7 su 7 in Serie A, insieme a 2 presenze in Champions League. Southgate, invece, gli preferisce Maguire, Stones o, nella partita contro l’Ungheria persa per 1-0, Conor Coady del Wolverhampton, anche lui difensore centrale.

Edoardo Crico