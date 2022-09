Calciomercato Milan, la Juve piomba sull’obiettivo rossonero!

La Juventus potrebbe avere una nuova pretendente nella corsa ad Evan N’dicka. Il calciatore francese, seguito dal Milan durante la sessione di mercato estivo, stando a quanto riportato dalla Bild, è stato monitorato di recente dai bianconeri, ma non solo. Difatti, la società bianconera dovrà fare attenzione all’inserimento della Roma di José Mourinho, pronta a fare lo sgarbo alla Vecchia Signora.

Il giocatore rappresenterebbe un ottimo innesto per il reparto difensivo, considerando la possibilità di acquistarlo a zero. Zona del campo che, con gli addii di Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt e le condizioni non sempre ottimali di Leonardo Bonucci, rischia di essere carente in termini di affidabilità.

Chi è N’dicka

È un difensore centrale dotato di una grande fisicità (1,92 m) che lo rende molto forte in marcatura e nei duelli aerei. Cresciuto nel settore giovanile dell’Auxerre, ha esordito in prima squadra il 27 gennaio 2017 in occasione del match di campionato vinto 1-0 contro il Clermont Foot. Nella stagione successiva dà sfoggio delle sue capacità tanto che in estate arriva il passaggio all’Eintracht Francoforte con cui parte subito titolare tanto che nel 2018-19. Nella scorsa stagione è arrivato a collezionare 104 presenze condite da 9 gol e 7 assist, vincendo anche l’Europa League nella finale contro i Rangers.

Elio Granito