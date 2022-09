Novità Milan, succederà durante la pausa del Mondiale!

Mancano poco più di 24 ore al primo derby di Milano del 2022/2023 ed è stato reso noto chi giocherà titolare nel ruolo della punta per il Milan.

Infatti, stando a Tuttosport, Olivier Giroud potrebbe partire da titolare nella partita di domani.

Giroud ha così dichiarato per quanto riguarda il derby:

”Sono carico, è sempre una partita speciale per i tifosi e per noi. C’è una grande rivalità fra di noi”.

Possibile presenza anche per Divock Origi.

Infatti l’ex Liverpool, dopo aver saltato la partita col Sassuolo per un’infiammazione, è tornato a lavorare in gruppo.

novità Milan pausa

Invece Ante Rebic non giocherà quasi sicuramente il derby, infatti ha continuato gli allenamenti con un lavoro personalizzato.

Intanto la società ha preso una decisione per quanto riguarda la pausa per il Mondiale di novembre: i giocatori che rimarranno a disposizione di Stefano Pioli si alleneranno per una settimana a Dubai, al caldo.

Potrebbe essere organizzata in quella settimana anche un’amichevole contro una squadra locale.

A Dubai ci sarà anche Ibrahimovic che inizierà la sua riabilitazione in vista del rientro a gennaio.

