Calciomercato Milan, Maldini studia il colpo in attacco: costa 35 milioni!

Dopo aver affrontato (e sconfitto) brillantemente la Dinamo Zagabria in Champions League, gli uomini di Stefano Pioli sono pronti a scendere in campo contro il Napoli per disputare la settima giornata di campionato.

Riflettori puntati su Olivier Giroud, l’uomo delle grandi sfide da quando è sbarcato a Milano, che ha iniziato la stagione alla grande: ben 4 gol e 1 assist tra Serie A e Champions League.

Il francese non ha intenzione di fermarsi, sarà ancora titolare viste le assenze di Origi e Rebic, e ha messo nel mirino il club partenopeo a cui ha già fatto male nella scorsa stagione.

Tuttavia, nonostante le sue ottime prestazioni, al Milan stanno iniziando a valutare anche qualche possibile alternativa all’ex Chelsea in vista del futuro.

La lista degli obiettivi di Maldini è lunga, e tra questi, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, pare esserci anche Noah Okafor, giovane stella del Salisburgo che ha firmato l’1-1 degli austriaci con i rossoneri.

2 gol in 2 giornate di Champions League contro Milan e Chelsea, un biglietto da visita niente male per un 22enne con una valutazione che sia aggira sui 35 milioni di euro.

La società ci sta facendo più di un pensierino, e chissà che in vista della sfida di ritorno, a Milano, non si inizi ad intavolare una trattativa.