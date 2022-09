Origi, svelata la data del rientro in campo: le ultime

Arrivano novità sul rientro in campo di Divock Origi, possibilmente da titolare nel Milan, anche se la concorrenza di Olivier Giroud è difficile da battere.

Come riporta Tuttosport, infatti il giocatore belga tornerà settimana prossima a correre sul campo ed ha come obiettivo il ritorno in campo entro il 5 ottobre, per la trasferta di immane importanza contro il Chelsea di Potter.

Probabile quindi che il numero 27 torni a solcare il terreno di gioco proprio in Inghilterra, dove ha passato gli ultimi anni della sua carriera al Liverpool, dove ha segnato goal molto importanti come quelli contro il Barcellona con una rimonta storica.

Origi data rientro

Divock Origi ha giocato il 6 settembre l’ultima gara col Milan contro il Salisburgo per poi, alla vigilia della partita contro la Sampdoria, quando doveva giocare titolare per la prima volta con la maglia rossonera.

Il 27enne è molto atteso dalla tifoseria rossonera che ricorda ancora le imprese compiute con la maglia del Liverpool, dove ha vinto una Premier League e una Champions League con goal in finale.

Giacomo Pio Impastato