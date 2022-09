Parla Maignan dopo l’infortunio: messaggio social ai tifosi!

Non sono sono stati bei ultimi giorni a casa Milan. I rossoneri hanno avuto a che fare con gli infortuni durante la sosta nazionali di Theo Hernandez, Calabria, Tonali, Maignan Kjaer: problemi esclusivamente muscolari, a dimostrazione di quanto le squadre nazionali siano delle dure prove da sostenere in quanto si hanno troppi impegni ravvicinati.

Il portiere del Milan Mike Maignan, uscito dopo solo 45′ nella gara di Nations League contro l’Austria per un problema muscolare, è stato sottoposto a esami nella giornata di ieri. Esami che hanno evidenziato per lui una lesione del muscolo mediale del polpaccio sinistro. Tempi di recupero? Non si ha ancora la certezza definitiva, ma al momento sembra che l’ex Lille dovrà stare fuori almeno 20/30 giorni.

Infortunio Maignan

Anche lui sui social si è esposto in merito al suo infortunio, rassicurando con una frase delle sue i tifosi del Diavolo: “Ci andiamo giù pesante finché non cadiamo, assicurati solo di non metterti in mezzo 🧨🙏🏾”.

Il club di via Aldo Rossi, in attesa di novità ufficiali, sta valutando l’inserimento in lista Champions di Tatarusanu, con il già Antonio Mirante presente.