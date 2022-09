Sei qui: Home » Copertina » Pioli in conferenza: “Milan-Napoli sarà una partita scudetto!”

Si avvicina sempre di più il match scudetto tra Milan e Napoli, in programma domani sera alle 20:45 a San Siro. I rossoneri sono reduci da 2 vittorie contro Inter e Sampdoria che li hanno portati al primo posto a pari merito con lo stesso Napoli e Atalanta (14 punti).

Sta per intervenire in conferenza stampa l’allenatore del Diavolo Stefano Pioli che, alla vigilia del match contro i partenopei, darà le ultime delucidazioni:

“La carica dei tifosi è al massimo. Ci trasmettono tanta energia, giocare in casa è un vantaggio”.

“Mi aspetto una gara difficile, con un grande squadra come il Napoli. Anche noi abbiamo le nostre qualità. Leao? Non conta chi mancherà domani. Saelemaekers è un destro che può giocare a sinistra”.

“Calabria non in Nazionale? Sono contentissimo di allenare Davide: è affidabile e intelligente, posso dire solo questo”.

“Siamo consapevoli delle nostre qualità. Siamo pronti a mettere in campo la migliore prestazione. Dopo le gare di Champions è meglio incontrare un’altra squadra che ha giocato di settimana”.

“Non voglio togliere nulla alle qualità dei miei giocatori. Conta chi scenderà in campo e come si esprimerà il collettivo. Domani partiamo 11 contro 11 con le stesse motivazioni. Sarà una bella partita”.

“Il Napoli ha talento e Spalletti dà una grande identità. Il loro mercato gli ha permesso di portare giocatori non famosi ma che si sono subito integrati. Siamo due squadre simili che cercano di attaccare con tanti giocatori, ci assomigliamo. Domani daremo le dimostrazioni”.

“Partita scudetto? Lo sarà, 3 punti in più o in meno possono fare la differenza. Daremo il massimo per vincere, sarà un campionato equilibrato”.

“Stimo molto Spalletti, fa giocare bene le sue squadre. Tantissimi anni fa guardai i suoi allenamenti. È molto capace e bravo, lui migliora i giocatori. È un top”.

“Sono perfettamente d’accordo con Maldini sul fatto che Leao debba restare qui per migliorare. Leao non si deve accontentare e lo sa, è molto intelligente”.

Leao

“Rovesciata di Mazzocchi non punita in Salernitana-Lecce? Il regolamento è uno, non è corretto dei singoli episodi. Pensiamo a vincere più partite possibili e a noi stessi”.

“Ci sono più squadre attrezzate per vincere lo scudetto. Anche le medio-piccole sono cresciute”.

“Infortunati? Spero di recuperarli per il dopo sosta. Subiamo più gol, dobbiamo fare meglio in queste situazioni soprattutto quando il livello degli avversari è alto”.

“Ho già deciso il modulo, non sarà l’assenza di un giocatore che ci farà cambiare sistema di gioco. Leao ha determinate caratteristiche, Saelemaekers ne ha altre”.

“Allegri ha detto che anche il Milan avrebbe difficoltà con tante assenze? Non mi permetto di giudicare le parole di Allegri su di noi”.