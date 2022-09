Sei qui: Home » Copertina » Piove sul bagnato per il Milan, infortunio per un fedelissimo di Pioli!

Continua la maledizione degli infortuni in casa Milan. Nel corso della sosta per le nazionali Stefano Pioli puntava a recuperare qualche calciatore acciaccato in vista dei numerosi impegni fino alla pausa per i Mondiali in Qatar, ma le cose sono andate completamente all’opposto.

Dopo aver perso Calabria, Theo Hernandez e Tonali, oggi è arrivata anche l’ufficialità dell’infortunio di Mike Maignan, che sarà costretto a rimanere lontano dai campi di gioco per circa un mese. Ma non è finita qui.

Infortunio, Kjaer, Danimarca

Secondo quanto riportato dal ct della Danimarca Kasper Hjulmand, infatti, anche Simon Kjaer avrebbe accusato un leggero dolore in seguito al match di Nations League disputato contro la Croazia. Queste le parole del tecnico:

“Kjaer ha sentito un leggero dolore alla caviglia, quindi lo valuteremo oggi. Non lo manderemo a casa adesso. Siamo appena atterrati. Allo stato attuale, riteniamo che sarà qui con noi”.

Il difensore rossonero, dunque, non farà ancora ritorno a Milanello, ma le sue condizioni restano da monitorare.