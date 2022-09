“Può migliorare, ha la testa!”: che elogio per il centrocampista del Milan

Intervenuto in diretta dagli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha parlato del Milan, soffermandosi in particolar modo su Tommaso Pobega. Il centrocampista italiano ha avuto, fino a questo momento, un ottimo impatto in questo inizio di stagione e domani potrebbe partire titolare, prendendo il posto di Ismael Bennacer, nel match valido per l’ottava giornata di Serie A contro l’Empoli. Queste le parole del noto telecronista:

Compagnoni, Pobega, crescita

“Sicuramente Pobega avrà bisogno di tempo per crescere ancora. Non lo conosco personalmente ma credo che abbia la testa e l’attitudine giusta per continuare a migliorare sempre di più”.

Dopo l’ottima stagione disputata agli ordini di Ivan Juric al Torino, il centrocampista classe 1999 è riuscito a conquistare la fiducia di mister Pioli. Le sue ottime prestazioni, infatti, lo hanno portato ben presto a scavalcare le gerarchie del centrocampo rossonero, tanto da diventare il primo ricambio alla coppia titolare formata da Ismael Bennacer e Sandro Tonali. Non a caso in questo inizio di stagione, Pobega ha già collezionato ben 7 presenze tra Serie A e Champions League.