Importante notizia per il Milan, quando può rientrare Rebic: svelata la data

Pioli può tornare piano piano a respirare, infatti nell’ultimo turno di campionato, contro il Napoli, il ct rossonero non aveva a disposizione molti dei suoi giocatori: Rebic, Origi e Ibrahimovic, in più ad essere fuori era anche Leao, squalificato a nella partita contro la Sampdoria dopo essere stato ammonito due volte. Assenza che sicuramente avranno inciso a far arrivare la prima sconfitta in campionato.

Ora però, la situazione pare essere migliorata, infatti secondo quanto riportato da Tuttosport a casa Milan c’è ottimismo in merito alle condizioni sia di Ante Rebic che di Origi.

Rebic Data Rientro

I due sembrano essere in netto miglioramento: per quanto riguarda il croato, ci sono buone notizie in merito al rientro della piccola ernia emersa prima della gara contro il Sassuolo.

L’attaccante rossonero si è sottoposto ad una cura conservativa che per fortuna sembra funzionare bene e sta dando gli effetti sperati dai medici. Il croato dunque punta ad essere pronto per la trasferta contro l’Empoli, che si terrà sabato primo ottobre alle ore 20:45.

Tatiana Digirolamo