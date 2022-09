Rivelazione di Pioli: “Rinnovo Leao? La volontà della società è chiara!”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-2 contro l’Inter. Queste le sue parole:

Sul suo umore:

“Sono felice per tutto: per il risultato e per questa squadra, che si impegna tanto ed è pronta a dare sempre tutto. Poi qualche volta è normale sbagliare, ma io sono contento di come siamo”.

Sul messaggio di Calhanoglu (“abbiamo il fuoco dentro”) appeso negli spogliatoi:

“A volte uso qualcosa di mio, altre volte di altri. L’importante è avere un gruppo che riflette, che si preoccupa e che poi è pronto per dare sempre il massimo”.

Sul suo Milan composto da giovani che si comportano da veterani:

“Ormai siamo un gruppo consapevole e maturo. I ragazzi hanno tenuto bene il campo e hanno vinto tanti duelli, che ci hanno permesso di essere compatti e aggressivi. Per 70 minuti è stata una partita bellissima, abbiamo giocato veramente bene da grande squadra. Poi pensavamo di averla già chiusa. Impareremo da questi errori”.

Sull’aspetto in cui l’Inter è meglio del Milan:

“Stiamo parlando di due squadre molto forti, come è forte la Juve, il Napoli, la Roma, la Lazio, la Fiorentina e l’Atalanta. Mi aspetto un campionato molto difficile e molto equilibrato. Ora testa a martedì. Io ed il mio staff abbiamo già visto il Salisburgo, i ragazzi ancora no. Sarà importante cominciare nel migliore dei modi il cammino in Champions League”.

Sulla nuova proprietà:

“Ho incontrato la proprietà prima della partita. Poi nel finale ci sono stati i soliti abbracci con la dirigenza che è sempre presente”.

Sui 30 minuti di fuoco dei rossoneri:

“Forse ho tardato io a fare i cambi: Tonali e Calabria erano molto stanchi. Ogni match che giochiamo ci fornisce nuove certezze. Abbiamo vinto anche altri derby, ma questa è stata di sicuro la miglior prestazione. Nelle altre sfide contro i nerazzurri sembravamo sempre un po’ in difficoltà, ma oggi non è stato così e lo farò presente ai miei ragazzi. Siamo ad un livello molto alto”.

Sul rinnovo di Leao:

“Non spetta a me decidere queste cose, ma credo che la volontà del club sia quella di proporre un rinnovo a Leao. Rafa ha degli atteggiamenti bellissimi, è bello, sa che è stato dotato di talento. Per il contratto chi di dovere farà quello che deve fare”.