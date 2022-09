Grandissimo spot per il calcio italiano quello andato in scena ieri sera alla Scala del Calcio tra Napoli e Milan.

Partita molto equilibrata che ha visto vincere la squadra di Spalletti, un po’ a sorpresa, più cinica rispetto ai rossoneri, che hanno prodotto molto ma sprecato altrettanto.

Le due squadre più in forma del campionato hanno dato vita ad un bellissimo spettacolo, al quale tutti gli addetti ai lavori hanno fatto i complimenti.

GettyImages Milan Napoli

Proprio sul match, un ex storico allenatore rossonero, Arrigo Sacchi ha commentato così alla Gazzetta dello Sport:

“Risultato giusto? No, lo dico subito. Probabilmente anche un pareggio sarebbe stato stretto al Milan, per come ha dominato il campo e per le occasioni creato. Però va aggiunto che il Napoli non solo non ha rubato nulla, ma ha pure dimostrato di essere vivo, ben inquadrato. Non c’è stato tatticismo né dall’una né all’altra parte: in un Paese dove il tatticismo esiste ovunque creando solo danni questo è merito”.